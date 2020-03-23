2020-03-23T06:32:45+03:00
Общество

Энергетики во Владивостоке теперь работают с клиентами удаленно

Качество предоставляемых услуг не пострадает, уверяют специалисты
Константин МИХАЙЛОВ
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Центр обслуживания потребителей ДРСК начал работать удалённо. Фото: PixabayЦентр обслуживания потребителей ДРСК начал работать удалённо. Фото: Pixabay
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Во Владивостоке Центр обслуживания потребителей филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») временно перешел на удаленный режим работы, сообщает пресс-служба компании. С сегодняшнего дня, 23 марта прием заявок на технологическое присоединение осуществляется через Личный кабинет на сайте компании — www.drsk.ru, либо Почтой России.

Как заявляют представители «ДРСК», вынужденный переход на удаленный режим работы не повлияет на сроки и качество оказания услуг. Все ранее взятые на себя обязательства по подключению заявителей «Приморские электрические сети» продолжат исполнять в плановом порядке.

В сообщении обращается особое внимание на то, что в «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 любой человек сможет задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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