2020-03-23T11:44:58+03:00
Общество

Карантин как больничный лист: будет оплачиваться в Приморье в полном размере

Но только тем, кто застрахован и имеет трудовые договоры с работодателями
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Карантин приравняли к больничному. Фото: pixabayКарантин приравняли к больничному. Фото: pixabay
Изменить размер текста:

Карантин для тех, кто вернулся из-за границы в Приморье будет оплачен как больничный в полном размере за счет Фонда социального страхования. Об этом сообщил сайт правительства Приморского края. Сообщается, что оформить лист нетрудоспособности смогут только застрахованные граждане, имеющие трудовые договоры с работодателями.

Оформить сейчас больничный лист можно двумя способами: электронным или нарочно — с помощью врача вызванного на дом. Приморское региональное отделение фонда социального страхования рекомендует по возможности воспользоваться дистанционным способом. Чтобы заполнить заявление на сайте ФСС, человек должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг.

Как проинформировала заместитель управляющего отделением фонда Наталья Спиридонова, на территории Приморья три учреждения в удаленном порядке будут оформлять больничные сразу на весь срок карантина — 14 дней. В течение семи календарных дней пособие за первую неделю будут перечислять авансом.

«Подобный механизм уже прошел тестирование, такие заявление есть. А мы, со своей стороны, готовы начать работу массово и производить оплату в установленные сроки», — подчеркнула представитель Фонда соцстрахования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мгновенная карма: во Владивостоке «субарист» хотел проучить новичка, но облажался
Экс-замглавы ФСБ Приморья Дмитрий Мариза вернулся в правительство региона вице-премьером
Украл 13 миллионов — вернул один. И не отправился за решетку
Очередной вуз Приморья отправился на «удаленку» — на этот раз ТГМУ
На острове Попова впервые за 19 лет реконструируют линию электропередачи
В парке Мингородка во Владивостоке появились первые бригады строителей
Уссурийск начал тестировать людей на COVID-19
Карантин как больничный лист: будет оплачиваться в Приморье в полном размере
Известный сотовый оператор обнуляет стоимость звонков на важные номера из-за коронавируса
Энергетики во Владивостоке теперь работают с клиентами удаленно
Сбербанк и мультимедийный сервис Оkko запустили проект «Искусство онлайн»
Владивостокский транспорт стали мыть еще лучше
Во Владивостоке двух девушек унесло на льдине
Девушка погибла в смертельном ДТП в Приморье
2,5 года колонии строгого режима получил житель Дальнегорска за нарушение ПДД
В этом году в Приморье бурят, а не взрывают
21 благоустроенную квартиру купят до июля власти Владивостока для детей-сирот
Исполнилось 70? Заплатите в автобусе картой «Приморец»
У клуба «Адмирал» новый спортивный директор - обладатель Кубка Стэнли
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
100 миллионов превратят Дальнегорск в спортивный город
В Приморье без вести пропал седой Валерий с усами
Весна в городе - о погоде во Владивостоке на 23 марта 2020 года