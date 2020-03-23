Карантин как больничный лист: будет оплачиваться в Приморье в полном размере

23 Март 2020 2020-03-23T11:44:58+03:00

Но только тем, кто застрахован и имеет трудовые договоры с работодателями

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Карантин для тех, кто вернулся из-за границы в Приморье будет оплачен как больничный в полном размере за счет Фонда социального страхования. Об этом сообщил сайт правительства Приморского края. Сообщается, что оформить лист нетрудоспособности смогут только застрахованные граждане, имеющие трудовые договоры с работодателями.

Оформить сейчас больничный лист можно двумя способами: электронным или нарочно — с помощью врача вызванного на дом. Приморское региональное отделение фонда социального страхования рекомендует по возможности воспользоваться дистанционным способом. Чтобы заполнить заявление на сайте ФСС, человек должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг.

Как проинформировала заместитель управляющего отделением фонда Наталья Спиридонова, на территории Приморья три учреждения в удаленном порядке будут оформлять больничные сразу на весь срок карантина — 14 дней. В течение семи календарных дней пособие за первую неделю будут перечислять авансом.

«Подобный механизм уже прошел тестирование, такие заявление есть. А мы, со своей стороны, готовы начать работу массово и производить оплату в установленные сроки», — подчеркнула представитель Фонда соцстрахования.

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ИСТОЧНИК KP.RU