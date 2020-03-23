Уссурийск начал тестировать людей на COVID-19
В Уссурийске в след за Владивостоком открылись пункты тестирования на коронавирусную инфекцию. Как сообщалось ранее, бесплатно провериться могут люди, у которых нет симптомов ОРВИ или гриппа. Министерство здравоохранения Приморья подчеркивает: в поликлиниках проводят тесты на наличие коронавируса только у здоровых людей. Сделано это для того, чтобы здоровые и заболевшие люди не контактировали.
Пункты забора в Уссурийске работают с 8 утра до 8 вечера ежедневно, кроме воскресенья. Адреса пунктов тестирования в Уссурийске:
— улица Комарова, 55, кабинет 107;
— улица Краснознаменная, 176, кабинет 5;
— улица Некрасова, 115, инфекционный кабинет.
В воскресенье можно сдать анализы в травмпункте Уссурийска по адресу: Комарова, 55. Время приема также с 8 до 20 часов.
Жителям сел не нужно выезжать в город, чтобы сдать анализы. Адреса пунктов тестирования в селах:
— село Борисовка, участковая больница (поликлиника), улица Советская, 55, кабинет 13;
— амбулатория села Новоникольск, улица Советская, 75, кабинет 11;
— амбулатория села Воздвиженка, улица Ленина, 30, кабинет 13.
При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.
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