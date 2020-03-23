2020-03-23T11:46:46+03:00
Общество

Уссурийск начал тестировать людей на COVID-19

Проверить наличие вируса в организме можно не только в городе, но и в селах
Константин МИХАЙЛОВ
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Пункты тестирования COVID-19 открываются в разных населённых пунктах ПриморьяПункты тестирования COVID-19 открываются в разных населённых пунктах ПриморьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уссурийске в след за Владивостоком открылись пункты тестирования на коронавирусную инфекцию. Как сообщалось ранее, бесплатно провериться могут люди, у которых нет симптомов ОРВИ или гриппа. Министерство здравоохранения Приморья подчеркивает: в поликлиниках проводят тесты на наличие коронавируса только у здоровых людей. Сделано это для того, чтобы здоровые и заболевшие люди не контактировали.

Пункты забора в Уссурийске работают с 8 утра до 8 вечера ежедневно, кроме воскресенья. Адреса пунктов тестирования в Уссурийске:

— улица Комарова, 55, кабинет 107;

— улица Краснознаменная, 176, кабинет 5;

— улица Некрасова, 115, инфекционный кабинет.

В воскресенье можно сдать анализы в травмпункте Уссурийска по адресу: Комарова, 55. Время приема также с 8 до 20 часов.

Жителям сел не нужно выезжать в город, чтобы сдать анализы. Адреса пунктов тестирования в селах:

— село Борисовка, участковая больница (поликлиника), улица Советская, 55, кабинет 13;

— амбулатория села Новоникольск, улица Советская, 75, кабинет 11;

— амбулатория села Воздвиженка, улица Ленина, 30, кабинет 13.

При себе необходимо иметь медицинский полис и паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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