2020-03-23T11:49:54+03:00
Общество

В парке Мингородка во Владивостоке появились первые бригады строителей

Возрождение зеленой городской территории начнется с ливневой канализации
Константин МИХАЙЛОВ
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Подрядная компания "Капитал" работает в Мингородке. Фото: администрация ВладивостокаПодрядная компания "Капитал" работает в Мингородке. Фото: администрация Владивостока
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Ремонт системы ливневой канализации начался в парке Минного городка Владивостока, сообщает сайт мэрии краевого центра. По замыслу городских властей восстановление ливневки станет первым этапом возрождения всего парка.

«Территория парка находится в низменной зоне, именно сюда выходит весь сток поверхностных вод. Ремонт ливневой канализации в парке позволит завести весь поток поверхностных и ливневых вод в систему и исключить подтопление территории», — рассказал главный специалист управления дорог и благоустройства Алексей Денисов.

Земляные работы и укладку трубопровода на первом участке проводит подрядная компания «Капитал». Всего в Мингородке намечают восстановить более 20 смотровых колодцев, уложить около 650 метров труб диаметром от 300 до 1000 миллиметров, установить 340 метров лотков закрытого типа и провести ряд других работ.

Глава Владивостока Олег Гуменюк на недавно прошедшей встрече с жителями Ленинского района, заявил, что первый этап реконструкции парка будет завершен в этом году. Помимо ливневой канализации приведут в порядок лестницы, дорожки, установят скамейки и фонари освещения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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