На острове Попова впервые за 19 лет реконструируют линию электропередачи

23 Март 2020 2020-03-23T11:51:59+03:00

12 мастеров электромонтеров, менее чем за месяц должны наладить электроснабжение в местный поселок

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На острове Попова началась установка железобетонных опор для проведения новых воздушных линий электропередачи. Занимается восстановлением МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). В последний раз серьезно электропроводами острова Попова энергетики занимались в 2001 году.

Реконструкцию городские власти начали после жалоб островитян на постоянные перебои в подаче электроэнергии. Теперь, пока идут ремонтные работы жители островной территории Владивостока получают электричество при помощи дизель-генератора, который электрики привезли с собой. Мобильным бригадам ВПЭС предстоит убрать сгнившие деревянные столбы и установить 14 новых железобетонных опор, на которых нужно развесить более километра линий электропередачи. Как сообщает сайт администрации города, вместо устаревших алюминиевых электрокабелей специалисты протягивают самонесущие изолированные провода.

Работы специально запланировали на весеннее время, пока не оттаяла болотистая территория, на которой стоят опоры. Завершить ремонт участка воздушной линии, обеспечивающей электроэнергией 50 частных домов поселка, собираются до середины апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU