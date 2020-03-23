Очередной вуз Приморья отправился на «удаленку» — на этот раз ТГМУ
О переходе студентов на электронный формат обучения сообщил 23 марта директор Тихоокеанского государственного медицинского университет Валентин Шуматов. «С сегодняшнего дня лекционные занятия всех основных профессиональных образовательных программ как среднего профессионального, так и высшего образования переведены в дистанционный формат с использованием электронных и дистанционных технологий», — заявил Шуматов.
Проректор Лидия Транковская отметила, что в ТГМУ уже не первый год практикуется электронное образование. Она сказала: «Дистанционные формы обучения позволяют в полном объеме получать студенту необходимые знания и умения в соответствие с программой».
Как сообщает пресс-служба университета, студенты — медики не остаются в стороне от ситуации сложившейся с эпидемией коронавируса. Они участвуют в волонтерской работе, а ординаторов вуза в ближайшее время направят в районные больницы и поликлиники, где они наравне с опытными врачами будут вести прием пациентов. «Сейчас этот вопрос решается совместно с региональным минздравом», — сообщили в вузе.
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ИСТОЧНИК KP.RU