2020-03-23T12:00:38+03:00
Общество

Украл 13 миллионов — вернул один. И не отправился за решетку

Бизнесмен из Находки «кинул» иностранцев, но попал под суд
Константин МИХАЙЛОВ
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Бизнесмен из находки отделался довольно легкоБизнесмен из находки отделался довольно легкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Находкинский городской суд вынес приговор руководителю коммерческой организации. Летом 2018 года гендиректор местной компании устроил «лохотрон» зарубежным партнерам. Он убедил руководство иностранной компании заключить с ним договор на поставку тушек кальмара тихоокеанского. Но как позже выяснил суд, поставлять товар предприниматель изначально не собирался и, получив от сделки 13 миллионов рублей, потратил их что называется «на себя».

Вынесенный судом приговор оказался на редкость несуров. Подсудимого признали виновным в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в особо крупном размере и назначили 4 года лишения свободы условно. Причем пресс-служба прокуратуры Приморского края сообщает, что был погашен имущественный ущерб — 1 миллион рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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