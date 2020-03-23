2020-03-23T11:14:48+03:00
Общество

Экс-замглавы ФСБ Приморья Дмитрий Мариза вернулся в правительство региона вице-премьером

Бывшего силовика с солидным послужным списком представил губернатор Олег Кожемяко
Константин МИХАЙЛОВ
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Дмитрий Мариза назначен врио заместителя председателя Правительства Приморья. Фото: сайт правительства Приморского краяДмитрий Мариза назначен врио заместителя председателя Правительства Приморья. Фото: сайт правительства Приморского края
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Дмитрий Мариза назначен врио заместителя председателя Правительства Приморья. Его представил губернатор Олег Кожемяко на заседании антинаркотической комиссии в понедельник, 23 марта. По словам главы Приморья, новый вице-премьер Дмитрий Мариза будет курировать правоохранительный блок, в том числе аппараты антитеррористической и антинаркотической комиссий, работу координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Дмитрий Анатольевич Мариза родился в 1965 году во Владивостоке. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г.И. Невельского. Работал помощником капитана на судах Дальневосточного морского пароходства. С 1991 года проходил действительную военную службу по контракту в органах госбезопасности. Дослужился до должности заместителя начальника регионального управления Федеральной службы безопасности (УФСБ по Приморскому краю). В 2018 году при врио Губернатора Приморья Андрее Тарасенко стал вице-губернатором Приморского края. На этом посту курировал вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности. Женат, имеет сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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