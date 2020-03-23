2020-03-23T11:27:02+03:00
Происшествия

Мгновенная карма: во Владивостоке «субарист» хотел проучить новичка, но облажался

Нелепое ДТП попало на запись регистратора [видео]
Милана СОКОЛ
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Водитель решил проучить новичка, но врезалсяВодитель решил проучить новичка, но врезалсяФото: скриншот с видео
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Поспешишь – людей насмешишь. Именно эта поговорка как нельзя лучше подходит для ситуации, которая произошла на улице Днепровская во Владивостоке. Водитель Subaru, решил преподать урок замешкавшемуся на дороге ученику, в итоге спровоцировал ДТП.

Мгновенная карма настигла владельца резвого Subaru Legacy В4, который высказал недовольство стилем вождения новичка. К слову, ученик ехал в оборудованной соответствующими знаками машине, вместе с инструктором.

Промедление не очень понравилось более опытному участнику движения, и тот прибавил «газку». В итоге «субарист» врезался в малолтражку, которая притормозила перед ямой. Дорогу к тому же оказалась довольно скользкой и явно не располагала для быстрой езды.

Нелепое ДТП попало на видео во Владивостоке.Видео: dpskontrol125rus

– Лучше бы сам научился дистанцию держать, – отмечают пользователи интернета, где видео набирает популярность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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