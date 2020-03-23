Тонул, но ведро с уловом не отпускал: мужчина едва не распрощался с жизнью во время рыбалки на Дальнем Востоке
Плюсовая температура, рыхлый лед и ежедневные напоминания об угрозе для жизни - не способны отпугнуть любителей зимней рыбалки на Дальнем Востоке. Очередной мужчина на днях едва не потонул вместе со своим уловом во время «отдыха». По словам очевидцев, ЧП произошло в Приморье, в социальных сетях опубликовали видео с места событий.
На кадрах видно, как мужчина раз за разом, то проваливался под лед, то вновь на него забирался. Однако одного в беде его не оставляли. Рыбаки храбро с помощью саней, да веревок «вылавливали» утопающего из воды. Но дело это было нелегким: близко подбираться было нельзя, иначе можно было утонуть самому.
Мужчина едва не утонул во время рыбалки. Видео: rybalka_i_okhota_dv.
- Второй раз занырнул. Тут же отошел пять метров и опять, - комментирует автор ролика.
Надо отметить, что со своим уловом рыбак, несмотря на риск, прощаться не хотел. На некоторых отрывках из видео заметно, как он держит ведро с рыбой.
- «Его жизнь стоит немного рыбы», «У нас СМС каждый день приходит, от МЧС, что нельзя выходить на лед, но все равно идут рыбачить! При мне УАЗ ушел под лед с двумя рыбаками и все - до свидания, "отрыбачились"», - пишут комментаторы в одном из тематических пабликов в инстаграме.
В ответ на подобные высказывания рыбаки пишут о том, что их не понимают: «Рыбалка - настоящий наркотик, кто не пробовал, тот не поймет».
ИСТОЧНИК KP.RU