Тонул, но ведро с уловом не отпускал: мужчина едва не распрощался с жизнью во время рыбалки на Дальнем Востоке

23 Март 2020 2020-03-23T12:56:22+03:00

Рыбак несколько раз проваливался под лед. Скрин из видео: rybalka_i_okhota_dv

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Плюсовая температура, рыхлый лед и ежедневные напоминания об угрозе для жизни - не способны отпугнуть любителей зимней рыбалки на Дальнем Востоке. Очередной мужчина на днях едва не потонул вместе со своим уловом во время «отдыха». По словам очевидцев, ЧП произошло в Приморье, в социальных сетях опубликовали видео с места событий.

На кадрах видно, как мужчина раз за разом, то проваливался под лед, то вновь на него забирался. Однако одного в беде его не оставляли. Рыбаки храбро с помощью саней, да веревок «вылавливали» утопающего из воды. Но дело это было нелегким: близко подбираться было нельзя, иначе можно было утонуть самому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768173" frameborder="0"></iframe> Мужчина едва не утонул во время рыбалки. Видео: rybalka_i_okhota_dv.

- Второй раз занырнул. Тут же отошел пять метров и опять, - комментирует автор ролика.

Надо отметить, что со своим уловом рыбак, несмотря на риск, прощаться не хотел. На некоторых отрывках из видео заметно, как он держит ведро с рыбой.

- «Его жизнь стоит немного рыбы», «У нас СМС каждый день приходит, от МЧС, что нельзя выходить на лед, но все равно идут рыбачить! При мне УАЗ ушел под лед с двумя рыбаками и все - до свидания, "отрыбачились"», - пишут комментаторы в одном из тематических пабликов в инстаграме.

В ответ на подобные высказывания рыбаки пишут о том, что их не понимают: «Рыбалка - настоящий наркотик, кто не пробовал, тот не поймет».

ИСТОЧНИК KP.RU