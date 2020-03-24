До 13 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в Приморье

24 Март 2020 2020-03-24T00:32:52+03:00

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На приморскую погоду 24 марта влияет гребень антициклона. В крае преимущественно стоит небольшая облачность, осадков в течение суток не ожидается. Умеренный ветер берет направление с севера. Температура воздуха +4...+13 градусов.

Во Владивостоке сегодня небольшая облачность, по прогнозам синоптиков, без осадков. Ветер утром будет северо-западным умеренным, а вечером сильным южным. Температура воздуха 7...9 градусов выше ноля.

В Уссурийске, как и в приморской столице, небольшая облачность без осадков. Умеренный ветер дует с северо-запада и запада. Температура воздуха 8...10 градусов со знаком плюс.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +7...+9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU