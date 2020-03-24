В Приморье разыскивают красивого юношу

24 Март 2020 2020-03-24T02:01:53+03:00

Он может находиться в любом населенном пункте края

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17-летний Владимир Епифанцев безвестно пропал больше месяца назад: выехал 17 февраля из Уссурийска в пгт. Ярославский. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, но близкие юноши рассказывают, что ранее он неоднократно сбегал из дома.

Приметы Вовы: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы. В момент исчезновения был одет в бордовую куртку, чёрные спортивные штаны, чёрно-белые кроссовки.

Волонтеры выложили у себя в профиле ориентировку, указав, что подросток может находиться в любом населенном пункте края. На нее практически сразу отозвалась молодая девушка. Вот что она написала в комментариях:

- Он находиться в п. Раздольном. Сегодня его видели, он там с другом со своим живет.

Также она указала точный адрес предположительного местонахождения Владимира. В ближайшее время там окажутся специалисты.

Всех, кто может сообщить еще какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просят позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 – ОМВД России по Хорольскому району или 102– полиция;

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07– волонтеры.

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU