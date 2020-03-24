2020-03-24T02:21:05+03:00
Происшествия

Дала признательные показания: на днях женщина из Приморья зарезала ножом возлюбленного

Говорит, что была пьяной, а они поссорились
Ангелина КРОВИНА
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Мужчина скончался на местеМужчина скончался на местеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В приморском селе Украинка следователи обнаружили труп 47-летнего мужчины. Эксперты установили, что он скончался от ножевых ранений в грудь. Предположительно, их могла нанести сожительница убитого, сообщает пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

Драма в квартире развернулась в ночь с 20 на 21 марта: мужчина поссорился со своей возлюбленной. Она в тот момент была пьяна, поэтому, недолго думая, схватилась за холодное оружие. У них был разлад в отношениях, и их можно было даже охарактеризовать как "неприязненные".

- В ходе ссоры подозреваемая нанесла мужчине удары ножом в грудь, в результате которых он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по 105 статье - убийство. По словам представителей Следственного управления, подозреваемая дала признательные показания. Она заключена под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательственную базу, изучают личность подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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