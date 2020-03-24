К изготовителю фейка о коронавирусе пришло запоздалое раскаяние

24 Март 2020 2020-03-24T02:43:10+03:00

С изготовителем фейка беседуют в полиции. Скриншот видео с сайта УМВД России по Приморскому краю

Штраф 300 тысяч рублей - такое наказание грозит шутнику за видео о "появлении заболевших" на заводе в Уссурийске

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Автор фейковой видеозаписи, 28-летний житель Уссурийска принес извинения всем, кого мог напугать своей неумной шуткой о людях, якобы заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города Уссурийска. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Увы, раскаяние пришло только после того, как шутника разыскала полиция. За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Автор фейковой новости сообщил полицейским, что ролик снимался в развлекательных целях. Мужчина решил попросить прощения за свою необдуманную выходку у всех, кого мог напугать. Теперь изготовитель фейка надеется, что его публичное раскаяние поможет смягчить решение мирового суда города Уссурийска, куда сотрудники полиции направили собранные материалы.

Напомним, за злоупотребление свободой массовой информации российским законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере до трехсот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU