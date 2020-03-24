Инспекторы ДПС во Владивостоке помогли водителю убрать с дороги неисправный автомобиль
Заглохшую автомашину «Мерседес-Бенц Мл500» сотрудники дорожно-патрульной службы увидели возле светофора на улице Калинина во Владивостоке. Водитель копался под капотом, пытаясь починить «железного коня». Тем временем благодаря неисправной машине на дороге росла пробка. Как сообщает пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, полицейские «незамедлительно приняли решение своими силами убрать автомобиль с проезжей части». Незадачливый водитель поблагодарил инспекторов, проявивших неравнодушие и добросовестно выполнивших свой служебный долг.
В сообщении ведомства говорится, именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции — не только выявление и пресечение правонарушений, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU