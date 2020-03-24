2020-03-24T03:09:43+03:00
Общество

Инспекторы ДПС во Владивостоке помогли водителю убрать с дороги неисправный автомобиль

Машина создавала затор на трассе, так что сотрудники полиции не только сделали доброе дело, но и «разрулили» ситуацию
Константин МИХАЙЛОВ
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Сотрудники ДПС помогли водителю. Фото: ОГИБДД УМВД России по ВладивостокуСотрудники ДПС помогли водителю. Фото: ОГИБДД УМВД России по Владивостоку
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Заглохшую автомашину «Мерседес-Бенц Мл500» сотрудники дорожно-патрульной службы увидели возле светофора на улице Калинина во Владивостоке. Водитель копался под капотом, пытаясь починить «железного коня». Тем временем благодаря неисправной машине на дороге росла пробка. Как сообщает пресс — служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, полицейские «незамедлительно приняли решение своими силами убрать автомобиль с проезжей части». Незадачливый водитель поблагодарил инспекторов, проявивших неравнодушие и добросовестно выполнивших свой служебный долг.

В сообщении ведомства говорится, именно такие события демонстрируют, что ежедневная работа сотрудников полиции — не только выявление и пресечение правонарушений, а еще и полное, бескорыстное участие в жизни тех, кто по разным причинам оказался в беде и нуждается в помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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