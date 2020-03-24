Волонтеры идут на помощь пожилым приморцам

24 Март 2020 2020-03-24T03:41:55+03:00

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Первый в Приморье волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с эпидемией коронавируса открыл в понедельник, 23 марта губернатор Олег Кожемяко. Задача организации — оказание социальной поддержки людям из группы риска, в частности оставшимся в одиночестве пенсионерам и ветеранам, инвалидам.

Уже работает единый колл-центр, который в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00 принимает звонки по телефонам: 8 (423) 222-09-09, 222-05-01. Волонтеры намерены не только отвечать на входящие звонки, но и сами обзванивать жителей края старше 65 лет, узнавать об их самочувствии, интересоваться не требуется ли помощь в доставке продуктов питания или медикаментов.

«Мы обеспечим волонтеров средствами индивидуальной защиты, в том числе масками, перчатками», — заявил Олег Кожемяко, поблагодарив добровольцев за неравнодушие.

Как сообщает сайт правительства Приморья, также в ближайшее время появится мобильный передвижной пункт, который будет по всему региону оказывать помощь гражданам, входящим в группу риска по заболеванию коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU