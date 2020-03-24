Уникальная ситуация: уже 9 организаций выдвинули кандидатуру Александра Городнего на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока»

24 Март 2020 2020-03-24T06:47:40+03:00

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Растет число организаций, выдвинувших кандидатуру известного Приморского галериста и коллекционера произведений искусства Александра Городнего, на получение в этом году звания «Почетный гражданин города Владивостока». Первыми, еще в середине февраля, выдвинули и сдали необходимые документы в Думу города три организации: Центр развития молодежного творчества в Приморском крае, Бюро творческих находок Владивостока и Приморское отделение Союза художников России. На прошлой неделе к ним присоединилось Приморское отделение Союза журналистов России. Вчера, 23 марта документы в Думу о выдвижении Городнего также принесли два федеральных музея: Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева и Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость». Выдвижение поддержал популярный владивостокский джаз-бар «Контрабанда», а также дизайнеры и фотохудожники, индивидуальные предприниматели Илья Коротков и Ирина Попович.

Это беспрецедентная ситуация в истории города. Никогда до этого персона какого-либо жителя Владивостока не выдвигалась на получение почетного звания таким количеством организаций.

С представлением о присвоении звания в думу могут обращаться коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, общественные объединения, почетные граждане города Владивостока, а также мэр Владивостока. Обращения будут приниматься комиссией по рассмотрению документов на присвоение звания до 1 апреля. В этом году звание «Почетный гражданин города Владивостока» будет присвоено сразу двум гражданам из числа представленных кандидатов.

СПРАВКА

В 2015 году Александр Городний, тридцать лет собиравший произведения искусства, безвозмездно передал всю свою коллекцию (1280 работ живописи, графики, фото, прикладного искусства) российских и зарубежных авторов, а также документальный архив и большую подборку литературы по искусству, городу Владивостоку для создания городского Музея современного искусства «АртЭтаж».

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ИСТОЧНИК KP.RU