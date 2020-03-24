В Приморье спасатели пытаются снять с моста неадекватного мужчину

24 Март 2020 2020-03-24T05:06:42+03:00

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Мужчину, который перелез через ограждения моста на федеральной трассе в районе поворота на Угловое, засняли на видео очевидцы. Его неадекватное поведение заставило поволноваться проезжающих мимо автомобилистов. Обеспокоенные свидетели вызвали на место ЧП представителей экстренных служб.

Как уверяют свидетели, сначала мужчина несколько раз перелазил через перила, прогуливаясь по краю моста. А после и вовсе оказался за ограждением, встав на одной из опор. Сверху беседу с парнем ведут сотрудники полиции, снизу – подъехала спецмашина пожарных. Специалисты уже развернули автолесницу и уговаривают мужчину спуститься.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/768338" frameborder="0"></iframe> В Приморье мужчина забрался на опору моста.Видео: natacha_vl

Что именно стало причиной столь необдуманного поведения, предстоит выяснить специалистам. Оперативный комментарий на момент публикации от пресс-службы полиции получить не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU