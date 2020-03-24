2020-03-24T06:24:29+03:00
Общество

Почта России принимает меры против распространения коронавируса

Жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок до 2,5 кг
Константин МИХАЙЛОВ
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Услугами Почты России пользуются миллионы человек. Фото: pixabayУслугами Почты России пользуются миллионы человек. Фото: pixabay
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С сегодняшнего дня, 24 марта в мобильном приложении Почты России или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. Оперативный штаб Почты России разработал подробный комплекс мероприятий по защите клиентов и сотрудников от заражения коронавирусом. Теперь главная задача почты нарастить объем услуг доставки посланий на дом. Клиентам предлагается чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок. Все курьеры пройдут инструктаж по доставке посылок «до двери» и бесконтактной передаче.

С 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки весом до 31 килограмма. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента снижена со 199 до 100 рублей.

Обслуживание клиентов в отделениях при этом не приостанавливается — все они продолжают работать в штатном режиме.

СПРАВКА

Почты России один из крупнейших работодателей в стране, а отделения почты ежедневно посещают около 6 миллионов человек

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vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

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