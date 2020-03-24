2020-03-24T07:00:49+03:00
Общество

Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц

Почтовое ведомство делает все, чтобы обезопасить своих клиентов
Константин МИХАЙЛОВ
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Отделение Почты России во Владивостоке. Фото: архив КПОтделение Почты России во Владивостоке. Фото: архив КП
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Выдача медицинских масок сотрудникам отделений Почты России начнется 25 марта. Организация закупает 7,6 миллиона масок на следующие 30 дней. В первую очередь их получат сотрудники отделений и почтальоны в 60 городах, где есть подтвержденные случаи заболевания.

Помимо этого, практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура работников, применяются дезинфицирующие средства для уборки и средства для дезинфекции рук. Во всех отделениях, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, теперь чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания. Работает специальная онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно сообщают оперативному штабу Почты России о состоянии здоровья сотрудников и том, какие необходимые средства защиты есть в почтовом офисе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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