Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц
Выдача медицинских масок сотрудникам отделений Почты России начнется 25 марта. Организация закупает 7,6 миллиона масок на следующие 30 дней. В первую очередь их получат сотрудники отделений и почтальоны в 60 городах, где есть подтвержденные случаи заболевания.
Помимо этого, практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура работников, применяются дезинфицирующие средства для уборки и средства для дезинфекции рук. Во всех отделениях, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, теперь чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания. Работает специальная онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно сообщают оперативному штабу Почты России о состоянии здоровья сотрудников и том, какие необходимые средства защиты есть в почтовом офисе.
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ИСТОЧНИК KP.RU