2020-03-24T07:15:21+03:00
Происшествия

Чиновницу из Приморья осудили за разглашение гостайны

Экс-руководитель налоговой рассказала вице-губернатору о проверках
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Бывшую чиновницу осудили в Приморье. Фото: краевое правительствоБывшую чиновницу осудили в Приморье. Фото: краевое правительство
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Приговор Галины Колесниковой, экс-руководителя УФНС Приморья, оставили без изменений. В ноябре прошлого года ее признали виновной в разглашении гостайны и дали полтора года «условки», сообщает инстаграм-паблик ops.media. Решением суда Галина осталась не довольна, считала, что она ничего незаконного не сделала, поэтому подала апелляцию. Буквально на днях состоялся суд в Новосибирске – приговор оставили без изменений.

Громкое преступление произошло в мае 2016 года, Галина Колесникова тогда возглавляла УФНС Приморья. Как руководителю ей предоставили информацию о будущих проверках целого ряда компаний, их подозревали в возможных преступлениях. Сотрудники приморского контрразведки в УФНС Приморья отправили чиновнице письмо с грифом «секретно». А Галина на следующий же день пришла в кабинет первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева и пересказала содержание послания: какие компании и почему проверяют. Их разговор фиксировался на диктофон. Запись приобщили к материалам дела. Так, все присутствующие на судебном процессе слышали, как чиновница понизила голос, чтобы было хуже слышно, о чём она говорит.

Как государственный работник, Галина должна была осознавать, что разглашает секретную и защищаемую законом информацию о проводимой проверке. Однако даже спустя время вины за собой она не видит. Вот только в суде ее мнение не разделяют. Приморский краевой суд 18 ноября признал бывшую начальницу краевой налоговой виновной, а буквально на днях Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил этот приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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