Двое заболевших COVID-19 в Приморье. Нужны новые барьеры на пути коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T08:10:09+03:00

Главный санврач Приморья Татьяна Детковская сообщила о двух заболевших в крае COVID-19. Фото: правительство Приморского края

Власти Приморья обсудили, что еще необходимо сделать, чтобы не допустить распространение инфекции

Изменить размер текста: A A

Новые меры против распространения COVID-19 обсудили 24-го марта на оперативном совещании под председательством Губернатора Олега Кожемяко. Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская сообщила, что в крае официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших, вернувшихся на Родину из-за заграницы, находятся в инфекционной больнице во Владивостоке. Состояние у граждан удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все, кто контактировал с зараженными, также находятся под наблюдением.

Губернатор заявил, что должны быть приняты все возможные меры для снижения риска распространения заболевания, - сообщает сайт правительства Приморского края. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на совещании рассказала, что на базе краевой клинической больницы № 2 развернуто отделение на 90 коек, а во Владивостокской клинической больнице № 4 организовано отделение, куда будут доставлять людей с внебольничными пневмониями.

Приступили к работе ординаторы Тихоокеанского медицинского университета. Они направлены в районные больницы и поликлиники, где будут вести прием пациентов вместе с опытными врачами. В Центр медицины катастроф придут волонтеры из числа студентов ТГМУ.

В крупных городах края начинают действовать мобильные бригады медиков. Губернатор распорядился отдать в распоряжение врачей машины из гаража Правительства Приморья и администраций муниципалитетов.

Для быстрого поиска лиц, контактировавших с больными, создаются группы розыска, включающие сотрудников полиции, Роспотребнадзора, МФЦ.

Пассажиры, прилетающие во Владивосток, прямо в аэропорту будут проходить анкетирование о посещении заграницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU