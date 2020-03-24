2020-03-24T08:10:09+03:00
Общество

Двое заболевших COVID-19 в Приморье. Нужны новые барьеры на пути коронавируса

Власти Приморья обсудили, что еще необходимо сделать, чтобы не допустить распространение инфекции
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Главный санврач Приморья Татьяна Детковская сообщила о двух заболевших в крае COVID-19. Фото: правительство Приморского краяГлавный санврач Приморья Татьяна Детковская сообщила о двух заболевших в крае COVID-19. Фото: правительство Приморского края
Изменить размер текста:

Новые меры против распространения COVID-19 обсудили 24-го марта на оперативном совещании под председательством Губернатора Олега Кожемяко. Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская сообщила, что в крае официально подтверждены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба заболевших, вернувшихся на Родину из-за заграницы, находятся в инфекционной больнице во Владивостоке. Состояние у граждан удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все, кто контактировал с зараженными, также находятся под наблюдением.

Губернатор заявил, что должны быть приняты все возможные меры для снижения риска распространения заболевания, - сообщает сайт правительства Приморского края. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на совещании рассказала, что на базе краевой клинической больницы № 2 развернуто отделение на 90 коек, а во Владивостокской клинической больнице № 4 организовано отделение, куда будут доставлять людей с внебольничными пневмониями.

Приступили к работе ординаторы Тихоокеанского медицинского университета. Они направлены в районные больницы и поликлиники, где будут вести прием пациентов вместе с опытными врачами. В Центр медицины катастроф придут волонтеры из числа студентов ТГМУ.

В крупных городах края начинают действовать мобильные бригады медиков. Губернатор распорядился отдать в распоряжение врачей машины из гаража Правительства Приморья и администраций муниципалитетов.

Для быстрого поиска лиц, контактировавших с больными, создаются группы розыска, включающие сотрудников полиции, Роспотребнадзора, МФЦ.

Пассажиры, прилетающие во Владивосток, прямо в аэропорту будут проходить анкетирование о посещении заграницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что такое свободное посещение детских садов: пояснения родителям дала министр образования Приморского края
Двое заболевших COVID-19 в Приморье. Нужны новые барьеры на пути коронавируса
Чиновницу из Приморья осудили за разглашение гостайны
Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц
Клиенты Сбербанка отказываются от наличных
«В первый день - личный осмотр, дальше – наблюдение по телефону»: власти Приморья рассказали о правилах карантина
Почта России принимает меры против распространения коронавируса
Стали известны подробности о первых зараженных коронавирусом во Владивостоке
Очень спешили: ДТП с автобусами заблокировало движение в центре Владивостока
В Приморье спасатели пытаются снять с моста неадекватного мужчину
Уникальная ситуация: уже 9 организаций выдвинули кандидатуру Александра Городнего на получение звания «Почетный гражданин города Владивостока»
Волонтеры идут на помощь пожилым приморцам
Инспекторы ДПС во Владивостоке помогли водителю убрать с дороги неисправный автомобиль
К изготовителю фейка о коронавирусе пришло запоздалое раскаяние
Дала признательные показания: на днях женщина из Приморья зарезала ножом возлюбленного
В Приморье разыскивают красивого юношу
Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Находке
До 13 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в Приморье
В метре друг от друга: в приморских магазинах покупателей просят соблюдать дистанцию
Тонул, но ведро с уловом не отпускал: мужчина едва не распрощался с жизнью во время рыбалки на Дальнем Востоке
Мгновенная карма: во Владивостоке «субарист» хотел проучить новичка, но облажался
Экс-замглавы ФСБ Приморья Дмитрий Мариза вернулся в правительство региона вице-премьером
Украл 13 миллионов — вернул один. И не отправился за решетку
Очередной вуз Приморья отправился на «удаленку» — на этот раз ТГМУ