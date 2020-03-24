2020-03-24T09:06:35+03:00
Общество

Что такое свободное посещение детских садов: пояснения родителям дала министр образования Приморского края

«Наши детсады и школы продолжают работать. Их никто не закрывает», — сообщила Наталья Бондаренко
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В Приморье введено свободное посещение детских садов. Фото: pixabayВ Приморье введено свободное посещение детских садов. Фото: pixabay
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Что Министр образования края Наталья Бондаренко прокомментировала приказ своего ведомства о свободном посещении детских садов детьми.

— Приказ разрешает свободное посещение, то есть, посещение по желанию родителей. Если у мам и пап есть возможность оставить детей дома, есть кто-то, кто присмотрит, то так и нужно поступать. Это будет правильно. Необходимо только письменно уведомить о своем решении образовательное учреждение. Другие документы предоставлять не надо. Оплата за детский сад при этом должна осуществляться только по фактическому посещению. Если ребенок не ходит на занятия, то требовать деньги никто не имеет права, — сообщила региональный министр. Наталья Бондаренко отметила что, решение о том ходить или не ходить ребенку в детский сад могут принимать только родители или законные представители малыша.

Говоря о переходе на дистанционное обучение, министр сообщила что детсады и школы продолжают работать, педагоги и преподаватели продолжают ходить на работу и получать зарплату.

— Каждый ребенок, в свою очередь, если появляются вопросы, может обратиться к учителю и получить необходимую консультацию, — уточнила Наталья Бондаренко.

Напоминаем, что в крае запущена «горячая линия» по вопросам дистанционного обучения. Специалисты министерства образования Приморья отвечают на обращения жителей края ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8 (914) 703-41-90, 8 (423) 240-07- 22, 240-09-54 или 240-28-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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