2020-03-24T10:01:00+03:00
Общество

Приморский автопоезд «Здоровье» приостанавливает работу... из-за борьбы за здоровье

Когда возобновятся командировки «поликлиники на колесах», пока неизвестно
Константин МИХАЙЛОВ
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Автопоезд "Здоровье" на выезде. Фото: правительство Приморского краяАвтопоезд "Здоровье" на выезде. Фото: правительство Приморского края
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Медицинский автопоезд «Здоровье» приостанавливает свои служебные командировки по селам Приморского края, — сообщило правительство региона. Краевое министерство здравоохранения объясняет это сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

— В настоящее время работа медицинского состава автопоезда приостановлена. Пока о точных датах, когда врачи вновь отправятся в командировки по Приморью, говорить рано, — сообщила первый заместитель министра здравоохранения регион Тамара Курченко.

По плану медицинский автопоезд «Здоровье» на этой неделе должен был нанести визит в Пограничный район Приморья. До этого состав с врачами на борту уже побывал в Хасанском, Надеждинском, Октябрьском районах, а также в селах Уссурийского городского округа. Всего на приеме у специалистов побывали чуть более 4 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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