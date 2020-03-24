Почти 5 тысяч приморцев уже прошли тесты на коронавирус

24 Март 2020 2020-03-24T09:55:32+03:00

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В Приморском крае уже проверено на заболевание коронавирусной инфекцией почти 5 тысяч человек, из которых более 500 — по собственной инициативе в пунктах тестирования при поликлиниках, — сообщает официальный сайт правительства Приморского края.

Территориальное управление Роспотребнадзора информирует, что под медицинским наблюдением врачей на домашнем карантине находятся 1,2 тысячи человек. По данным регионального министерства здравоохранения в настоящее время в инфекционном отделении краевой клинической больницы № 2 Владивостока на госпитализации находятся 15 человек с симптомами гриппа или ОРВИ. «Все они, как и положено, сдали тест на коронавирус и ждут результат. Параллельно с этим продолжают стационарное лечение. Состояние у всех пациентов удовлетворительное», — сообщил краевой минздрав.

Напомним, в Приморье сегодня, 24 марта у двух человек было официально лабораторно подтверждено наличие коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU