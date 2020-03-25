К вечеру затянет: дождь и сильный ветер прогнозируют во Владивостоке

25 Март 2020 2020-03-25T01:47:45+03:00

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25 марта погода в Приморском крае зависит от поля повышенного атмосферного давления. К вечеру из-за приближения атмосферных фронтов ожидаются осадки в некоторых районах. Специалисты «Примпогоды» прогнозируют небольшой дождь и во Владивостоке.

В столице Приморского края в среду будет довольно тепло. Воздух прогреется +5...+7°C, в пригороде термометры и вовсе покажут до +10°С. В городе днем переменная облачность, к вечеру ожидается слабый дождь (вероятность 30%). Синоптики прогнозируют ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня сильный.

Небольшой дождь ожидается сегодня и в Уссурийске. Здесь вероятность выпадения осадков вечером –80%. С утра в городе будет дуть ветер юго-восточный, южный умеренный. Во второй половине дня ожидается сильный ветер. Температура воздуха +10...+12°C.

По прогнозам синоптиков, довольно тепло будет в Находке. В городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха +8...+10°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU