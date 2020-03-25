2020-03-25T03:15:00+03:00
Общество

Вирус не щадит игорный бизнес во Владивостоке

Сдача гостиницы с аквапарком и казино Naga Vladivostok перенесена на 2021 год
Константин МИХАЙЛОВ
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На стройке гостиницы и казино Naga Vladivostok. Фото: сайт vl.ru/naga-vladivostokНа стройке гостиницы и казино Naga Vladivostok. Фото: сайт vl.ru/naga-vladivostok
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Компания NagaCorp Ltd., ведущая в Приморье строительство гостиницы с аквапарком и казино Naga Vladivostok, объявила в своем ежегодном отчете, что по-прежнему намеревается открыть свое дальневосточное российское казино, но сроки завершения стройки сдвинулись. Тим МакНалли, председатель фирмы, зарегистрированной в Гонконге, заявил: «Мы ожидаем, что наш проект во Владивостоке откроется летом 2021 года».

Первоначально дата готовности объекта была установлена на конец 2020 года, но у проекта появились некоторые технические задержки, а теперь руководство компании опасается, что и пандемия может сыграть свою отрицательную роль. Но NagaCorp Ltd не теряет оптимизма. В интервью изданию CalvinAyre МакНалли сказал: «Оценивая текущее состояние нашего игрового и курортного проекта во Владивостоке, эта стройка в России в целом идет по графику».

И все же руководство компании признает «резкое и открытое замораживание» мировой экономики и осознает, что это может оказать значительное влияние на деятельность организации в течение следующего полугодия или дольше. Коронавирус может повлиять на финансовые показатели компании, что в свою очередь приведет к снижению прибыли, а также задержке сдачи проекта во Владивостоке.

СПРАВКА

11-этажный четырехзвездочный гостиничный комплекс Naga Vladivostok строится в интегрированной развлекательной зоне в Приморском крае, недалеко от Владивостока. В гостинице будет 279 номеров разного класса, а также казино и многоцелевой концертный залом. Общий объем инвестиций в проект по данным правительства Приморского края составит 350 миллионов долларов США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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