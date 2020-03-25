2020-03-25T04:19:06+03:00
Общество

Как возят детей Приморья: массовую проверку водителей провело ГИБДД края

Водители с детьми в салонах авто ездят без детских кресел, выезжают «на встречку», превышают скоростной режим, неправильно проезжают перекресток и совершают другие нарушения ПДД
Константин МИХАЙЛОВ
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За неправильную перевозку детей штраф 3000 руб. Фото: Сайт УМВД Приморского краяЗа неправильную перевозку детей штраф 3000 руб. Фото: Сайт УМВД Приморского края
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116 нарушений лишь за один день, 24 марта сумели обнаружить инспекторы дорожно-патрульной службы Приморья во время масштабной проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей, не достигших совершеннолетия. Рейдовые мероприятия проходили на всей территории региона.

Как сообщает пресс-служба краевого ГИБДД, несмотря на то, что о предстоящих проверках полиция предупреждала заранее, были обнаружены десятки пап и мам, которые забыли о безопасности своих детей. Наибольшее количество «забывчивых» водителей инспектором удалось обнаружить в Уссурийске и Партизанском районе.

Самое типичное нарушение — перевозка ребенка на заднем пассажирском сидении без специальных детских удерживающих устройств. Сейчас по правилам на заднем сидении перевозить детей с использованием штатных ремней безопасности можно, но только если рост ребенка будет больше 150 сантиметров. Иначе в случае ДТП штатные ремни грозят серьезными травмами и даже удушьем. А детей до 12 лет на переднем сиденье легкового авто можно возить лишь применяя детские удерживающие устройства.

За нарушение правил перевозки ребенка безответственный извозчик может лишиться 3 тысяч рублей. И 2 тысячи 811 человек с начала года уже лишились этих денег. По статистике дорожно-транспортные происшествия, в которых участвуют малолетние пассажиры, составляют более 60% от всего количества инцидентов на дорогах. Краевое ГИБДД сообщает, что намерена продолжить рейды по выявлению нарушений перевозки несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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