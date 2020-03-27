2020-03-27T01:17:12+03:00
Происшествия

Мужчина во Владивостоке избил, привязал к батарее и изнасиловал бывшую жену

Правоохранителям он сказал, что «все было обоюдно»
Ангелина КРОВИНА
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Мужчина избил бывшую возлюбленнуюМужчина избил бывшую возлюбленнуюФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Лидия и Михаил (имена персонажей изменены – прим.ред.) находятся в разводе. Но отношения они все-таки поддерживают, не чужие вроде как люди. Так, в один из вечеров бывший муж заявился к Лидии в гости - поговорить. Вот только разговора у них не вышло: неожиданно Михаил стал избивать некогда бывшую возлюбленную. Когда побоев ему показалось мало. Он, привязав женщину к батарее, чтобы не дергалась, несколько раз ее изнасиловал.

Квартиру жертвы Михаил покинул только утром. Освободить Лидию он, кстати, «забыл». Женщине пришлось самостоятельно искать выход из ситуации. Кое-как высвободившись, она тут же позвонила в полицию. Вскоре в квартире уже находились медики и правоохранители. Первые оказали ей необходимую помощь, а вторые осмотрели место происшествия и выслушали пострадавшую.

Подозреваемого, то есть, Михаила, практически сразу задержали. Доставили в отделение для дачи показаний. Правоохранителям он сказал, что «все было обоюдно». Мол, сама была не против, а они, милые, просто бранятся. Как бы то ни было, за содеянное мужчине грозил серьезный тюремный срок, делом занялись в СУ СК. Но, Лидия передумала. То ли от испуга, то ли от жалости, сажать бывшего мужа в тюрьму она не захотела. Заявление в итоге оказалось не подтверждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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