2020-03-25T05:29:21+03:00
Общество

С периодичностью в 2 часа весь электротранспорт Владивостока подвергается дезинфекции

Обрабатывается всё от пола до потолка
Константин МИХАЙЛОВ
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Дезинфекция городского транспорта. Фото: администрация ВладивостокаДезинфекция городского транспорта. Фото: администрация Владивостока
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Приморский общественный электротранспорт теперь дезинфицируют каждые 2 часа. Это касается всего, что использует электричество: трамваев, троллейбусов, фуникулера. Безопасными для человека средствами дезинфекции опрыскивают и протирают ручки, спинки кресел, поручни. К тому же два раза в день проходит усиленная обработка транспорта. В этом случае обрабатываются уже все поверхности салонов.

Начальник управления транспорта администрации Владивостока, Александр Иванов заверил что, выполняются все предписания постановления главного государственного санитарного врача по Приморскому краю.

— В ежедневном режиме дезинфекцию проходят все автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. Все перевозчики имеют на руках список рекомендуемых краевым Центром гигиены и эпидемиологии средств дезинфекции, — заявил Иванов.

О том, сколько раз в день производится дезинфекция автобусов Владивостока, городские власти пока не уточняли. Мэрия столицы российского Дальнего Востока сообщает, что сейчас на маршруты города выходит около 600 автобусов, 10 трамваев и 10 троллейбусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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