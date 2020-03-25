Восьмой муниципальный округ появился в Приморье

25 Март 2020 2020-03-25T05:43:10+03:00

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Сегодня, 25 марта Законодательное собрание Приморского края приняло сразу в трех чтениях проект закона «О Ханкайском муниципальном округе». Таким образом в регионе появился еще один муниципальный округ. Официальный сайт заксобрания сообщает, что желание изменить статус территориальной единицы изъявило само население через представительные органы Ильинского Камень-Рыболовского и Новокачалинского сельских поселений.

Законопроект устанавливает все, что и положено в таком случае: основания, цели и сроки образования, границы и состав территории, порядок формирования органов местного самоуправления, порядок исполнения бюджетов и многое другое. В сообщении регионального парламента указывается, что образование муниципального округа никак не поменяет статус населенных пунктов в него входящих. Не изменятся и меры социальной поддержки, которые закон предоставляет отдельным категориям граждан.

Напомним, присвоение статусов муниципальных округов началось осенью прошлого года с Пограничного, Анучинского и Чугуевского районов. Уже в текущем году свой статус изменили Октябрьский, Хорольский, Лазовский и Тернейский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU