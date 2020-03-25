В столице Приморья введен режим повышенной готовности

25 Март 2020 2020-03-25T08:05:16+03:00

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Глава города Владивостока Олег Гуменюк подписал постановление о введении в краевом центре режима повышенной готовности. Эта мера предпринята для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в городе. Как только режим повышенной готовности был введен, во Владивостоке начал функционировать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19.

Городское управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти сообщило, что в скором времени в городе развернутся так называемые «изоляционные пункты». В данный момент поиском подходящих для их работы помещений занимаются представители городской администрации. В изоляционных пунктах будут на время размещать людей с подозрением на коронавирус. Сообщается, что все службы уже работают в режиме повышенной готовности.

Пока во Владивостокском городском округе лишь два случая заражения новой инфекцией: у жительницы Владивостока и жительницы Артёма. Люди, у которых обнаружен вирус COVID-19, помещены в инфекционную больницу и находятся под пристальным наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU