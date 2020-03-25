2020-03-25T07:43:45+03:00
Общество

Реальный срок. Три месяца в колонии-поселении дали приморцу за неуплату алиментов

Мужчина числился в злостных неплательщиках, и это был уже второй его суд
Константин МИХАЙЛОВ
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Суд Владивостока отправил алиментщика на 3 месяца в колонию-поселение. Фото: pixabayСуд Владивостока отправил алиментщика на 3 месяца в колонию-поселение. Фото: pixabay
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Житель Владивостока был приговорен Первореченским районным судом к 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суть истории в том, что мужчина должен выплачивать алименты на содержание своего ребенка 2013 года рождения, но папаша явно не горел желанием делиться деньгами с матерью своего дитя. Ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности — в апреле 2019 года. Именно за то, что умышленно уклонялся от выплаты алиментов.

Однако первый суд не оказал на неплательщика серьезного воздействия — он продолжал увиливать от платежей, благодаря чему попал в разряд уже злостных неплательщиков. На момент второго суда отец должен был ребенку сумму более 83 тысяч рублей. И хотя мужчина полностью признал вину и раскаялся, суд посчитал нужным отправить алиментщика в колонию на 3 месяца. Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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