2020-03-25T08:23:27+03:00
Общество

Приморский океанариум стал примером озеленения для Владивостока

Вечнозелёные деревья и кустарники, адаптированные к погоде Приморья, будут высажены в этом году в скверах и на улицах краевого центра
Константин МИХАЙЛОВ
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В оформлении Приморского океанариума использовалась местная флора. Фото: сайт администрации ВладивостокаВ оформлении Приморского океанариума использовалась местная флора. Фото: сайт администрации Владивостока
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Скверы столицы российского Дальнего Востока в 2020 году будут озеленять, используя опыт приобретенный работниками Приморского океанариума. Об этом сообщил официальный сайт администрации Владивостока. Благоустройство скверов пройдет в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Замглавы администрации столицы края Азат Ислаев и сотрудники МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока» посетили остров Русский и пообщались с начальником отдела обслуживания территории океанариума Аркадием Безделевым. — Условия полуострова Житкова, на котором расположился океанариум, гораздо жестче и тяжелее, чем на континентальной части Владивостока. Здесь много ветра, соли, а зимой практически нет снега. Потому растения, которые сейчас произрастают у нас, будут прекрасно чувствовать себя и в городских скверах, — рассказал Аркадий Безделев.

В свое время вокруг океанариума были в основном высажены приморские виды растений, прекрасно чувствующие себя в родном климате: сосна густоцветковая, пихта цельнолистная, можжевельники даурский и китайский. Они зелены круглый год. Азат Ислаев заявил: «Полученный опыт будет максимально адаптирован к существующим проектам благоустройства скверов — на улицах Надибаидзе, Лермонтова, на острове Попова, Жариковского, Игнатьевского скверов и других».

Концепция озеленения Владивостока на этот год уже существует и в ней учтены разработки специалистов Приморского океанариума. В 2020-ом году в городе собираются посадить 3 тысячи 300 хвойных деревьев и кустарников. А в общей сложности в столице Приморского края появится 25 тысяч новых деревьев и кустарников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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