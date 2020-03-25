2020-03-25T10:51:05+03:00
Общество

Льготники Приморья получат дополнительную поддержку

Специальные изменения в региональном законе одобрило Законодательное Собрание края
Константин МИХАЙЛОВ
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Депутаты законодательного собрания одобрили дополнительную поддержку льготникам. Фото: сайт законодательного собрания ПриморьяДепутаты законодательного собрания одобрили дополнительную поддержку льготникам. Фото: сайт законодательного собрания Приморья
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Изменения, внесенные в краевой закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», одобрены сегодня, 25 марта, на заседании Законодательного собрания. Местные законодатели решили установить за счет краевого бюджета ежемесячную выплату нескольким категориям граждан по 30 тысяч рублей.

Дополнительную поддержку будут получать: Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней, полные кавалеры ордена Славы.

Выплаты начнутся с 1 июня. Министерство труда и социальной политики Приморья информирует, что на дополнительную поддержку пожилых людей предусмотрели более чем 2,5 миллиона рублей в бюджете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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