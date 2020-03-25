2020-03-25T11:03:00+03:00
Общество

Власти Приморья остановили личный прием из-за коронавируса

Пока контакты живьем между чиновниками и обывателями отложены до 10 апреля
Константин МИХАЙЛОВ
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На входе в здание Правительства Приморского края. Фото: предоставлено читателями КПНа входе в здание Правительства Приморского края. Фото: предоставлено читателями КП
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Правительство Приморского края и Администрация Владивостока посчитали, что общение с гражданами лицом к лицу в ситуации, когда коронавирус уже добрался до краевого центра, слишком опасно. Личный прием граждан приостановлен. Конечно, уточняется, что это мера временная. Как и ранее любой желающий может подать обращение или заявление через сайты учреждений. Пока контакты живьем между чиновниками и обывателями отложены до 10 апреля. Известно также, что решение о приостановке приемов принято в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда.

Директор административного департамента аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края Вера Кузнецова рассказала:

- В Правительстве Приморского края действительно временно приостановили личный прием граждан. Принятые меры призваны снизить количество личных контактов — ежедневно в приемной бывает около 20-30 посетителей, а, следовательно, и минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией жителей края. При этом мы продолжаем принимать обращения по телефону и по электронной почте. С каждым, кто позвонил или написал письмо, находимся на постоянной связи. Как только ситуация нормализуется, личный прием граждан в Правительстве Приморского края обязательно будет возобновлен.

Номера телефонов, по которым принимаются обращения: 8 (423) 220 93 00, 220 93 28, 220 92 53″.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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