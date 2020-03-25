2020-03-25T10:46:23+03:00
Общество

Полицейские Владивостока сорвали маску с недобросовестного торговца

Местному жителю придется ответить за спекуляцию медицинскими масками
Константин МИХАЙЛОВ
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В аптеках Владивостока найти маски можно не всегдаВ аптеках Владивостока найти маски можно не всегдаФото: Артем КИЛЬКИН
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Владивостокские блюстители порядка, патрулируя город, на улице Пихтовая обнаружили несанкционированную торговую точку. Она представляла собой автомобиль, из которого, что называется «с колес», некий мужчина вел торговлю медицинскими масками. О чем и уведомляло приклеенное к машине объявления.

Полицейские быстро выяснили, что маски продаются по цене, превышающей аптечную в несколько раз — 150 рублей за штуку. Позже на 40-летнего местного жителя, решившего подработать на незаконной торговле, участковый уполномоченный отдела полиции № 2 (Первомайский район) составил протокол. Теперь мужчине придется ответить за предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве предпринимателя. Пресс-служба УМВД России по Владивостоку сообщает, что материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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