2020-03-25T11:17:44+03:00
Общество

«Приморские электрические сети» приступили к плановому ремонту техники

Он в этом году обойдется в 300 миллионов рублей
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
«Приморские электрические сети» начали основной этап ремонтной программы. Фото: Пресс-служба ДРСК«Приморские электрические сети» начали основной этап ремонтной программы. Фото: Пресс-служба ДРСК
Изменить размер текста:

«Приморские электрические сети» начали основной этап ремонтной программы 2020 года. Энергетики приморского филиала ДРСК расчистят и расширят более 1700 гектаров просек, заменят свыше 2500 поврежденных изоляторов, отремонтируют 92 фундамента опор. На выполнение всех мероприятий направят более 300 млн рублей. Большую часть энергооборудования запланировано отремонтировать в весенне-летний период.

Значительные объемы работ предстоит выполнить по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи в распределительных сетях в сельской местности. Более 1800 ветхих опор будут заменены на новые в Красноармейском, Чугуевском, Дальнегорском и Ольгинском муниципальных районах.

В рамках инвестпрограммы 2020 года филиал ДРСК «Приморские электрические сети» планирует повысить надежность электроснабжения потребителей, на что запланировано направить более 40 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тайна взрыва емкости с мазутом в Находке до сих не раскрыта
«Приморские электрические сети» приступили к плановому ремонту техники
Полицейские Владивостока сорвали маску с недобросовестного торговца
Власти Приморья остановили личный прием из-за коронавируса
Льготники Приморья получат дополнительную поддержку
Приморский океанариум стал примером озеленения для Владивостока
Создателем фейка о коронавирусе в Приморье заинтересовался следственный комитет России
Реальный срок. Три месяца в колонии-поселении дали приморцу за неуплату алиментов
В столице Приморья введен режим повышенной готовности
Восьмой муниципальный округ появился в Приморье
С периодичностью в 2 часа весь электротранспорт Владивостока подвергается дезинфекции
Как возят детей Приморья: массовую проверку водителей провела ГИБДД края
Вирус не щадит игорный бизнес во Владивостоке
Компании экосистемы Сбербанка помогут клиентам сберечь здоровье, время и деньги во время пандемии
Не верьте всему, что слышите: приморцев пугают ростом числа заболевших COVID-2019
К вечеру затянет: дождь и сильный ветер прогнозируют во Владивостоке
Зампред правления Сбербанка: Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса
Почти 5 тысяч приморцев уже прошли тесты на коронавирус
Буксир «Александр Козицын»: более 1000 швартовок за год безупречной работы
Приморский автопоезд «Здоровье» приостанавливает работу... из-за борьбы за здоровье
В детские сады Приморья разрешили не ходить, а платить за них - по факту
Двое заболевших COVID-19 в Приморье. Нужны новые барьеры на пути коронавируса
Чиновницу из Приморья осудили за разглашение гостайны
Почта России закупает 7,6 млн медицинских масок для сотрудников на ближайший месяц