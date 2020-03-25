«Приморские электрические сети» приступили к плановому ремонту техники

25 Март 2020 2020-03-25T11:17:44+03:00

Он в этом году обойдется в 300 миллионов рублей

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«Приморские электрические сети» начали основной этап ремонтной программы 2020 года. Энергетики приморского филиала ДРСК расчистят и расширят более 1700 гектаров просек, заменят свыше 2500 поврежденных изоляторов, отремонтируют 92 фундамента опор. На выполнение всех мероприятий направят более 300 млн рублей. Большую часть энергооборудования запланировано отремонтировать в весенне-летний период.

Значительные объемы работ предстоит выполнить по ремонту оборудования трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи в распределительных сетях в сельской местности. Более 1800 ветхих опор будут заменены на новые в Красноармейском, Чугуевском, Дальнегорском и Ольгинском муниципальных районах.

В рамках инвестпрограммы 2020 года филиал ДРСК «Приморские электрические сети» планирует повысить надежность электроснабжения потребителей, на что запланировано направить более 40 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU