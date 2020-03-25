Тайна взрыва емкости с мазутом в Находке до сих не раскрыта

25 Март 2020 2020-03-25T11:59:19+03:00

16-тонную крышку цистерны диаметром 22 метра в результате выброса топлива откинуло на несколько метров, но в чем причина произошедшего пока непонятно

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Главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Попов сообщил, что причины взрыва и выброса мазута из емкости с топливом все еще остаются неизвестны. Выяснением обстоятельств, которые привели к разливу тонн топлива занимается специальная комиссия Ростехнадзора. Параллельно в «Примтеплоэнерго» ведется расследование с привлечением специализированных экспертных организаций.

Нижняя часть бака осталась целой. Фото: предоставлено "Примтеплоэнерго"

Сообщается, что нижняя часть емкости, из которой произошел выброс мазута около полуночи 13 марта, осталась неповрежденной. Корпус емкости не был в аварийном состоянии. Он был проверен в 2019 году и эксперты пришли к выводу, что емкость может служить еще 10 лет. Крышка емкости действительно нуждалась в капитальном ремонте и он был запланирован на этот год на сумму 10 миллионов рублей. Однако теперь ремонт явно обойдется дороже, так как в результате выброса мазута крышку, весом 16 тонн и диаметром 22 метра, отбросило на несколько метров в сторону. При этом сама емкость осталась неповрежденной и значительная часть мазута по-прежнему находится внутри цистерны, — говорится в сообщении «Примтеплоэнерго».

Та самая крышка. Фото: предоставлено "Примтеплоэнерго"

Работы по ликвидации последствий выброса мазута в Находке идут в круглосуточном режиме.

Вид на емкость сверху. Фото: предоставлено "Примтеплоэнерго"

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ИСТОЧНИК KP.RU