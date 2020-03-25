Тайна взрыва емкости с мазутом в Находке до сих не раскрыта
Главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Попов сообщил, что причины взрыва и выброса мазута из емкости с топливом все еще остаются неизвестны. Выяснением обстоятельств, которые привели к разливу тонн топлива занимается специальная комиссия Ростехнадзора. Параллельно в «Примтеплоэнерго» ведется расследование с привлечением специализированных экспертных организаций.
Нижняя часть бака осталась целой. Фото: предоставлено "Примтеплоэнерго"
Сообщается, что нижняя часть емкости, из которой произошел выброс мазута около полуночи 13 марта, осталась неповрежденной. Корпус емкости не был в аварийном состоянии. Он был проверен в 2019 году и эксперты пришли к выводу, что емкость может служить еще 10 лет. Крышка емкости действительно нуждалась в капитальном ремонте и он был запланирован на этот год на сумму 10 миллионов рублей. Однако теперь ремонт явно обойдется дороже, так как в результате выброса мазута крышку, весом 16 тонн и диаметром 22 метра, отбросило на несколько метров в сторону. При этом сама емкость осталась неповрежденной и значительная часть мазута по-прежнему находится внутри цистерны, — говорится в сообщении «Примтеплоэнерго».
Та самая крышка. Фото: предоставлено "Примтеплоэнерго"
Работы по ликвидации последствий выброса мазута в Находке идут в круглосуточном режиме.
Вид на емкость сверху. Фото: предоставлено "Примтеплоэнерго"
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU