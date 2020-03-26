2020-03-26T01:23:20+03:00
Общество

Там за туманами - о погоде во Владивостоке на 26 марта 2020 года

В регионе возможны осадки
Кристина ГРИН
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На большей части края сохранятся высокие температурыНа большей части края сохранятся высокие температурыФото: Александра ШОПЕНКО
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Погода в Приморье находится сегодня в подчинении у фронтальных разделов. Синоптики портала Примпогода предупреждают, что в отдельные районы региона вернется туман. Возможны осадки. Дневные температуры воздуха в пределах +4+14 градусов. Ветер юго-западный умеренный.

Во Владивостоке в четверг облачно, но преимущественно без осадков. Туман ослабеет только к обеду. Дневные температуры воздуха в пределах +5 +7 градусов. В пригороде будет до +10 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного.

Переменная облачность прогнозируется сегодня в Уссурийске. Здесь без осадков. днем воздух прогреется до +12 +14 градусов. Туман можно застать утром. Ветер юго-западный, южный умеренный до сильного, вечером сильный.

В Находке сегодня облачно и без осадков. Днем +10 +12 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, утром слабый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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