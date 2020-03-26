Может быть дезориентирован – в Приморье пропал мужчина в калошах

26 Март 2020 2020-03-26T01:45:19+03:00

Изменить размер текста: A A

47-летний Дмитрий без вести пропал в Спасске-Дальнем 24 марта. Мужчина просто вышел из дома и не вернулся. Будто сквозь землю провалился. О его местонахождении ничего неизвестно до сих пор. Волонтеры Примпоиска обратились за помощью к неравнодушным горожанам. Присмотритесь к фотографии, возможно, вы видели Дмитрия или знаете, где он находится. Важно отметить, что мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: рост 173-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая, лицо смуглое.

Был одет: шапка вязанная черного цвета, куртка серого цвета, на спине надпись «ДВ регион», калоши черного цвета.

Если вы что-то знаете о местонахождении Дмитрия, обратитесь по телефонам: 8 (42352) 2-30-77 - МО МВД России «Спасский» или 02, 102 – полиция, 8 984 189 39 36, 8 914 721 22 32– волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU