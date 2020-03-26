2020-03-26T02:13:50+03:00
Общество

Олег Кожемяко призвал жителей Приморья оставаться дома

По мнению главы региона, сейчас каждому нужно быть максимально ответственным за себя самого
Кристина ГРИН
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В 4 муниципалитетах организованы обсерваторы. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края).В 4 муниципалитетах организованы обсерваторы. Фото: Александр Сафронов (правительство Приморского края).
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Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, призвал население оставаться дома. В большей части обращение относится к пожилым людям. Глава региона настоятельно рекомендует воздержаться от мест массового пребывания людей. По мнению губернатора, самоизоляция - одна из самых действенных мер в борьбе с распространением коронавируса.

Глава также обращает внимания на то что сейчас населению нужно быть более ответственным к своей безопасности. Власти в очередной раз напоминают, что приморцы, которых направили на карантин, должны четко соблюдать все правила и рекомендации. На сегодня порядка 1,2 тысяч жителей находятся под наблюдением врачей.

- Сейчас Госдума РФ принимает решение об ужесточении ответственности за неисполнение санитарных требований. Это вопрос сознания наших граждан, безопасности населения, когда каждый житель должен думать о других, – заявил Олег Кожемяко.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморского края, специально для тех, кто не может находиться в самоизоляции, организованы обсерваторы – специальные изолированные помещения, где есть все необходимое для проживания. Они находятся во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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