АО «Восточный Порт» удостоилось наград в конкурсах Росморречфлота и Ассоциации морских торговых портов России

26 Март 2020 2020-03-26T02:27:50+03:00

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АО «Восточный Порт» стало лауреатом конкурса «Лучшая стивидорная компания Ассоциации морских торговых портов». Награду компания заслужила в номинации «Лучшее экологическое предприятие». Конкурс проводится ежегодно среди нескольких десятков компаний-членов АСОП.

В другом ежегодном конкурсе «Лидер отрасли» экспертная комиссия Федерального агентства морского и речного транспорта наградила АО «Восточный Порт» дипломом в номинации «Морская стивидорная компания».

Как сообщает пресс-служба компании, АО «Восточный Порт» регулярно принимает участие в конкурсах среди предприятий-стивидоров на самом высоком уровне, заслуженно завоевывая в них призовые места. В марте 2019 года АО «Восточный Порт» в третий раз за последние пять лет было признано «Лучшей стивидорной компанией Ассоциации морских торговых портов».

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ИСТОЧНИК KP.RU