АО «Восточный Порт» удостоилось наград в конкурсах Росморречфлота и Ассоциации морских торговых портов России
АО «Восточный Порт» стало лауреатом конкурса «Лучшая стивидорная компания Ассоциации морских торговых портов». Награду компания заслужила в номинации «Лучшее экологическое предприятие». Конкурс проводится ежегодно среди нескольких десятков компаний-членов АСОП.
В другом ежегодном конкурсе «Лидер отрасли» экспертная комиссия Федерального агентства морского и речного транспорта наградила АО «Восточный Порт» дипломом в номинации «Морская стивидорная компания».
Как сообщает пресс-служба компании, АО «Восточный Порт» регулярно принимает участие в конкурсах среди предприятий-стивидоров на самом высоком уровне, заслуженно завоевывая в них призовые места. В марте 2019 года АО «Восточный Порт» в третий раз за последние пять лет было признано «Лучшей стивидорной компанией Ассоциации морских торговых портов».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU