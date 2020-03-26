Дела сердечные судебного пристава из Фокина Любови Поповой
Судебный пристав из города Фокино Любовь Сергеевна Попова пришла на помощь пожилому мужчине, у которого случился сердечный приступ. Работница ведомства спешила по своим служебным делам, когда внезапно увидела человека, опершегося рукой на стену дома. Немолодому гражданину явно было плохо. Он сообщил женщине в форме о сильных болях в области сердца и о том, что уже пытался обратиться за помощью к соседям, однако безрезультатно.
Светлана Попова незамедлительно вызвала скорую помощь и до её приезда оставалась рядом с заболевшим, оказывая психологическую поддержку 64-летнему мужчине. Об этом показательном происшествии сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU