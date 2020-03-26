Дела сердечные судебного пристава из Фокина Любови Поповой

26 Март 2020 2020-03-26T03:12:54+03:00

Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по г. Фокино УФССП России по Приморскому краю Любовь Попова. Фото: пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Женщина в форме не смогла пройти человека в беде: не как должностное лицо, а как порядочный и отзывчивый гражданин

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Судебный пристав из города Фокино Любовь Сергеевна Попова пришла на помощь пожилому мужчине, у которого случился сердечный приступ. Работница ведомства спешила по своим служебным делам, когда внезапно увидела человека, опершегося рукой на стену дома. Немолодому гражданину явно было плохо. Он сообщил женщине в форме о сильных болях в области сердца и о том, что уже пытался обратиться за помощью к соседям, однако безрезультатно.

Светлана Попова незамедлительно вызвала скорую помощь и до её приезда оставалась рядом с заболевшим, оказывая психологическую поддержку 64-летнему мужчине. Об этом показательном происшествии сообщила пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU