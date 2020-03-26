2020-03-26T05:02:23+03:00
Общество

Более 2,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя обнаружила полиция в Уссурийске

Владельцу контрафакта грозит штраф в 3 миллиона рублей или 3 года заключения
Константин МИХАЙЛОВ
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Полиция изъяла контрафактного алкоголя на 700 тыся рублей. Фото: скриншот видео УМВД по Приморскому краюПолиция изъяла контрафактного алкоголя на 700 тыся рублей. Фото: скриншот видео УМВД по Приморскому краю
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Более 2 тысяч 700 бутылок контрафактного алкоголя обнаружила полиция Уссурийска в складском помещении на улице Коммунальной. Оперуполномоченные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что поддельное спиртное в бутылках различной емкости принадлежит 43-летнему местному жителю и склад арендует именно он. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где поведал, что купил спиртное с фальшивыми наклейками в соседнем районе, а в Приморье собирался распродать товар мелкими партиями.

Уверенность в том, что в бутылках находится контрафактный алкоголь появилась после того, как вся изъятая продукция, стоимостью свыше 700 тысяч рублей, прошла через руки экспертов. Они и дали заключение: федеральные специальные марки Российской Федерации на бутылках не являются продукцией, изготовленной производством Гознак.

Следователь отдела МВД России по городу Уссурийску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 171 УК РФ. В ней идет речь о незаконном хранении, розничной продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна. Когда все перечисленное совершено в крупном размере, наказанием может стать штраф от 2 до 3 миллионов рублей или принудительные работы на срок до 3 лет, либо на такой же срок лишение свободы, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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