2020-03-26T05:35:27+03:00
Общество

УМВД Приморья опровергает слухи о своей работе

Изготовители фейков не унимаются
Константин МИХАЙЛОВ
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Фейковые сообщения связанные с коронавирусом появляются всё чаще. . Фото: PixabayФейковые сообщения связанные с коронавирусом появляются всё чаще. . Фото: Pixabay
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В социальных сетях и мессенджерах появилась очередная фейковая информация. На этот раз неизвестный доброжелатель, обращаясь к родителям, рассказывает о якобы проводимых полицией рейдах по торговым центрам и школам, в которых выявляют детей, находящихся без присмотра родителей и педагогов.

УМВД края отреагировало на ситуацию следующим комментарием.

«УМВД Приморья призывает не реагировать на фейки о работе полицейских в условиях коронавируса. В мессенджерах и социальных сетях участились случаи распространения недостоверных сведений о деятельности сотрудников органов внутренних дел, которые участвуют в реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В информационном пространстве выявляются новости о том, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся без сопровождения взрослых в общественных местах. Помимо этого наказанию якобы могут быть подвергнуты руководители образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учащихся. Такие сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Полиция Приморья призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю».

Еще один фейк гуляющий в Интернете — это некое уведомление, будто бы выпущенное федеральной службой по надзору в сфере защиты потребителей, и предписывающее приостановить «функционирование организаций для посетителей более 50 человек» (стилистика авторов фейка).

На это ответили уже представители Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует, что никаких уведомлений о запрете или ограничении работы предприятий общественного питания в адрес хозяйствующих субъектов, занятых в данной сфере деятельности, не направлялись. При этом Управление напоминает, что все организации общественного питания обязаны проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусный секции».

«Комсомольская правда — Владивосток» просит своих читателей и радиослушателей критически оценивать информацию, появляющуюся в различных современных средствах коммуникации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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