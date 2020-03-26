26 Март 2020 2020-03-26T06:20:20+03:00

5567 приморцев прошли проверку на коронавирус. Более 800 человек сделали это самостоятельно

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Территориальное управление Роспотребнадзора сообщило, что по состоянию на 8 часов утра 26-го марта в Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения Приморья в свою очередь информирует о том, что уже в регионе сделали тесты на наличие COVID-19 5567 жителей края. Причем из них более 800 человек отправились в пункты тестирования во Владивостоке и Уссурийске по собственной инициативе. На самоизоляции в крае находятся 1426 человек. В условиях карантина инфекционного госпиталя Краевой клинической больницы №2 – 16 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU