Приморский край ожидает цифровая трансформация
Дорожную карту по реализации Стратегии цифровой трансформации представили в правительстве Приморского края на рабочем совещании 25 марта. Региональное «Министерство цифрового развития и связи» сообщило, что работа над дорожной картой состояла из восьми основных этапов. Среди них: определение списка основных инициатив, интервью с приморцами для подтверждения обозначенных гипотез, анализ лучших предложений, оценка архитектуры и инфраструктуры для воплощения отобранных идей.
Речь идет о внедрении современных технологий во все ключевые отрасли экономики края. Были выделены наиболее значимые проблемы в здравоохранении, образовании, ЖКХ и в других социально значимых отраслях. По словам, министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука, стратегия цифровой трансформации Приморья будет «живым» документом, который может меняться под влиянием новых обстоятельств, с течением времени.
— Цель создания Стратегии цифровой трансформации края — синхронизировать действия, в том числе, чтобы видеть, сколько и на что тратится. Для этого же введены и цифровые эмиссары в каждом ведомстве, — подчеркнул Максимчук.
Реализация дорожной карты будет проходить ближайшие пять лет.
— Хочу особо подчеркнуть, что выполнять дорожную карту будут все органы исполнительной власти, в каждом из которых назначено ответственное должностное лицо", — заявила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.
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ИСТОЧНИК KP.RU