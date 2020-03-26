2020-03-26T07:15:42+03:00
Общество

Приморский край ожидает цифровая трансформация

Правительство региона собирается в течение пяти лет внедрить современные технологии во все ключевые отрасли экономики Приморья
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Стратегию цифровой трансформации обсудили на рабочем совещании. Фото: сайт правительства Приморского краяСтратегию цифровой трансформации обсудили на рабочем совещании. Фото: сайт правительства Приморского края
Изменить размер текста:

Дорожную карту по реализации Стратегии цифровой трансформации представили в правительстве Приморского края на рабочем совещании 25 марта. Региональное «Министерство цифрового развития и связи» сообщило, что работа над дорожной картой состояла из восьми основных этапов. Среди них: определение списка основных инициатив, интервью с приморцами для подтверждения обозначенных гипотез, анализ лучших предложений, оценка архитектуры и инфраструктуры для воплощения отобранных идей.

Речь идет о внедрении современных технологий во все ключевые отрасли экономики края. Были выделены наиболее значимые проблемы в здравоохранении, образовании, ЖКХ и в других социально значимых отраслях. По словам, министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука, стратегия цифровой трансформации Приморья будет «живым» документом, который может меняться под влиянием новых обстоятельств, с течением времени.

— Цель создания Стратегии цифровой трансформации края — синхронизировать действия, в том числе, чтобы видеть, сколько и на что тратится. Для этого же введены и цифровые эмиссары в каждом ведомстве, — подчеркнул Максимчук.

Реализация дорожной карты будет проходить ближайшие пять лет.

— Хочу особо подчеркнуть, что выполнять дорожную карту будут все органы исполнительной власти, в каждом из которых назначено ответственное должностное лицо", — заявила председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморский край ожидает цифровая трансформация
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам
В Приморском крае не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
УМВД Приморья опровергает слухи о своей работе
Более 2,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя обнаружила полиция в Уссурийске
Аварийный мост в Фокино уже несколько месяцев готовился рухнуть
Дела сердечные судебного пристава из Фокина Любови Поповой
АО «Восточный Порт» удостоилось наград в конкурсах Росморречфлота и Ассоциации морских торговых портов России
Олег Кожемяко призвал жителей Приморья оставаться дома
Может быть дезориентирован – в Приморье пропал мужчина в калошах
Там за туманами - о погоде во Владивостоке на 26 марта 2020 года
Консультацию врача по коронавирусу можно получить онлайн
Российский сотовый оператор разрешил принимать звонки в блокировке
Тайна взрыва емкости с мазутом в Находке до сих не раскрыта
«Приморские электрические сети» приступили к реализации ремонтной программы 2020 года
Полицейские Владивостока сорвали маску с недобросовестного торговца
Власти Приморья остановили личный прием из-за коронавируса