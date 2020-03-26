Авиакомпания «Сибирь» предлагает приморцам альтернативу загранице - Чукотка

26 Март 2020 2020-03-26T10:39:11+03:00

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Авиакомпания «Сибирь», входящая в группу S7, 22 мая соединит регулярными прямыми рейсами столицу Приморского края и административный центр Чукотского автономного округа, сообщила в четверг, 26 марта пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток». Стоит отметить, что регулярное сообщение между Владивостоком и Анадырем будет открыто впервые в истории аэропорта «города нашенского».

По информации воздушной гавани Приморья, рейсы будут выполняться только один раз в неделю на воздушном судне А320neo. Время перелета займет из Владивостока в Анадырь 5 часов 5 минут. Это связано с 2 часовой разницей во времени между городами. Средняя стоимость билета эконом класса — от 14 тысяч 25 рублей.

СПРАВКА

S7 — вторая по величине авиационная группа в Российской Федерации. Выполняет регулярные полеты внутри страны, в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Базируется в Москве (аэропорт «Домодедово») и Новосибирске («Толмачево»). В 2019 году авиакомпании группы перевезли более 17,9 миллиона пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU