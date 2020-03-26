Сдать ЕГЭ с помощью МТС станет проще

26 Март 2020 2020-03-26T08:57:12+03:00

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Российский телекоммуникационный оператор МТС решил помочь школьникам, вынужденным обучаться дистанционно, и предоставил свой образовательный онлайн-сервис Smart University для подготовки к ЕГЭ бесплатно.

Специально для учащихся 9 — 11 классов на период дистанционного обучения компания МТС разработала онлайн-интенсивы. Они будут доступны с 23 марта до 22 мая. Кроме того ребята 5 — 11 классов также бесплатно могут посещать разговорные онлайн клубы для совершенствования английского языка.

Пресс-служба МТС сообщает, что программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку, вести которые будут педагоги с многолетним стажем. Методические материалы разработаны экспертами ЕГЭ согласно рекомендациям Федерального института педагогических измерений.

Дополнительно все вебинары планируется транслировать на стриминговой платформе WASD.TV

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ИСТОЧНИК KP.RU